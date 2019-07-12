Polatlı darbe girişimi dosyası istinaftan geçti

TANJU ÖZKAYA- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 328 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulundu. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, sanıklardan 64'üne beraat, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 27'sine "ağırlaştırılmış müebbet", 20'sine "müebbet", 217'sine de 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası verilen dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı. Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi. Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi. Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı anlatılan kararda, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ceza Dairesi, gerekçeli kararla sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. - Davanın geçmişi ve hüküm Davanın iddianamesine göre, darbe hazırlıkları kapsamında dönemin 58. Topçu Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Murat Aygün'e, Ankara'nın kritik kavşaklarının trafiğe kapatılmasının yanı sıra Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi görevi verildi. Darbe girişimine saatler kala Tugay Harekat Merkezinde birlik komutanlarıyla bir araya gelen Aygün, TSK'nin yönetime el koyduğunu, sıkıyönetim ilan edildiğini, kendilerine de emniyet asayiş görevi verildiğini anlattı. Ardından Aygün, daha önce belirlenen Ankara'nın kritik kavşak ve güzergahlarında kontrolün sağlanması için birlik komutanlarına emir verdi. Bunun üzerine mühimmat yüklü araçlarla Polatlı'dan Ankara'ya hareket eden darbecilerin bir kısmı, Yapracık yokuşunda vatandaşlar tarafından durduruldu. Konvoyun gerisinde kalan diğer birliklerin ise Polatlı Kargalı köyü ayrımındaki hızlı tren köprüsü ile Polatlı Merkez Dörtyol kavşağından geçişleri engellendi.