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Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı için, Bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda tatbikat sırasında meydana gelen kazada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı için, Bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız, 26 Nisan 2019 tarihinde araç kazası nedeniyle şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Mill Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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