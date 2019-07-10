HABER

Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Kaymakamlık’ta Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP)toplantısı gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen toplantıya; Polatlı Kaymakamı Sayın Mahmut Nedim Tunçer, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Polatlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burhanettin Sütçü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcileri katıldı.Toplantıda; İlçedeki mevsimlik işçilerin yerleşkeleri, işçilerin genel sorunları, sağlık ihtiyaçları ve yaşam standartları gibi konular ele alındı.

Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Kaymakamlık’ta Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP)toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıya; Polatlı Kaymakamı Sayın Mahmut Nedim Tunçer, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Polatlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burhanettin Sütçü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcileri katıldı.
Toplantıda; İlçedeki mevsimlik işçilerin yerleşkeleri, işçilerin genel sorunları, sağlık ihtiyaçları ve yaşam standartları gibi konular ele alındı. METİP alanında yapılması gereken çalışmalar ile işçilerin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Mültecilerin ve en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getirilmesini amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı Projesi’nin fizibilite raporu tamamlandı.
Mevsimlik tarım işçilerinin daima yanlarında olduklarını belirten Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, ’’İlçemizin çok sayıda mevsimlik tarım işçisi göçü aldığını ve onların hayat standartları ile ilgili gereken her türlü çalışmaya destek olarak gerekli yardımı sağlayıp, işçilerin kaliteli yaşam koşullarını sağlamaları için devlet olarak her zaman mevsimlik tarım işçilerinin yanındayız’’ dedi.

Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçilerinin Hayatlarının İyileştirilmesi Toplantısı

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz PaneliTürk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli
FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandıFETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

Rize'de tarihi kemer köprü yıkıldı

18. yüzyıldan beri ayaktaydı! Tarihi köprü yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.