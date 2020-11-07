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Polatlı’da polis tefeci çetesini çökertti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 18:35 | Son Güncelleme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri üç aylık fiziki takip sonucu insanları mağdur eden tefeci çetesini çökertti.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri üç aylık fiziki takip sonucu insanları mağdur eden tefeci çetesini çökertti. Operasyonda çok sayıda para, senet ve tapu ele geçirildi. Gözaltına alına 26 kişiden 13’ü mahkemece tutuklandı.

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince Tefecilik yaptığı tespit edilen toplam 14 şahıs hakkında Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bu suça iştirak eden 12 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Tespitlerin ardından yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, Polatlı’da kendilerini esnaf-müteahhit-tüccar gibi tanıtarak çeşitli nedenler ile paraya ihtiyacı olan, bankalardan veya çevresinden borç para bulamayan zor durumdaki vatandaşlara yüksek faizlerle para vererek karşılığında senet aldıkları, vatandaşların borçlarını ödemesine rağmen tefecilerin ellerinde bulundurdukları senetleri iade etmeyip ikinci kez icra yolu ile tahsil ederek vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi. Ayrıca tefecilerin, borçlarını ödeyemeyen vatandaşların gayrimenkullerini zoraki şekilde ellerinden aldıklarının tespit edilmesinin üzerine yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takipler sonucunda şüpheliler hakkında gerekli deliller toplandı. Suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 26 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon neticesinde 26 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 166 adet senet, 5 adet çek, 43 adet tapu, 40 adet sözleşme, 7 adet alacak-verecek defteri ve 200 bin TL’ye yakın para ele geçirilerek el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile 18 araç, 40 tarla, 11 dükkan, 9 daire, 5 arsa ve 2 yatırım hesabı ile birlikte 2 şirket yönetimine el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 13 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken diğer şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

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