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Polatlı’da tatbikat sırasında kaza: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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