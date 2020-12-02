Polatlı’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmaların ardından düzenlediği operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında 4 ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah saat 06.00 sıralarında 16 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde, uyuşturucu maddelerin kullanıldığı çeşitli materyaller, uyuşturucu maddelerin satışı öncesi paketlemede kullanılan ambalaj malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

