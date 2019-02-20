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Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

ANKARA VALİSİ ŞAHİN, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Sakarya kışlasında eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (4)

ANKARA VALİSİ ŞAHİN, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Sakarya kışlasında eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (4)Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (4)

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