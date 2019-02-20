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Polatlı'daki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 22:41 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerleri ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Orgeneral Dündar, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerin tedavi altına alındığı Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti.

Orgeneral Dündar, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana g

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