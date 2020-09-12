Polatlı’daki toz fırtınası sırasında hayvanların kaçışı kameralara yansıdı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sırasında ilçedeki TİGEM tesisindeki büyükbaş hayvanların kaçışı kameralara yansıdı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı’nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatları da kesildi. İlçedeki TİGEM tesisinde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar da toz fırtınası nedeniyle korku yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, toz fırtınası içinde kalan hayvanların, etrafa kaçıştığı görüldü.

