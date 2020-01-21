Polemik yaratan projeyle ilgili flaş gelişme! İBB inşaatları durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Merkezi hükümet bana yardım etmeli, birlikte büyük projeleri bitirmeliyiz” şeklinde açıklamalar yapmasına rağmen tamamlandığında İstanbul’un en büyük hastanesi olacak olan Başakşehir Devlet Hastanesi’nin yol inşaatlarını durdurduğu ortaya çıktı. Katıldığı bir Televizyon programında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, “Haziran ayında Başakşehir İlçesinde bulunan Kayaşehir’de yaptığımız hastaneyi açacağız; ancak mevcut İBB yönetimi önceki yönetim tarafından projendirilen hastane çevresinde bulunan yol inşaatlarını durdurdu” açıklamasında bulunmuştu. İnşaatı tamamen duran ve bu nedenle Başakşehir ve Kayaşehir halkını tamamen çileye mahkum eden yol inşaatları havadan görüntülendi. Yol inşaatı nedeniyle kapatılan yollara alternatif bulunmadığını söyleyen vatandaşlar hastane açıldığında ise yaşanacak keşmekeşi tahmin dahi edemediklerini dile getirdiler. Bu arada yolun yapılması planlanan güzergahta çalışma olmadığı için toprak kayması meydana gelmesi bölgeyi iyice içinden çıkılmaz bir çözümsüzlüğe itti. Toprak kaymasının meydana geldiği alanlar ve duran yol çalışmaları bölgedeki keşmekeşi gözler önüne serdi.

"ULAŞIMIMIZ OLDUKÇA ZOR" Konuyla ilgili olarak bölgede gayrimenkul danışmanlığı yapan Fuat Kesim “ Kayaşehir bölgesinde yapılan yatırımlar bizi oldukça mutlu ediyor. Ancak bu yatırımlar yapılırken kullandığımız alternatif yolumuz kapatıldı. 3 yıldır o yolumuz kapalı. Bunun yüzünden fazladan 7-8 kilometre yol kat ediyoruz, ulaşımımız oldukça zor. Şehrin merkezi olan 1. ve 2. etaba ulaşamıyoruz. Araçları olmayanlar karşı tarafa geçemiyorlar dolmuşlar yolu çok uzatıyor, bu yüzden mağdur durumdayız” ifadelerini kullandı. İş hayatını 5 yıldır Başakşehir’de yürüttüğünü söyleyen Ayet Aydın ise “Bahçetepe yerleşim yerinin yeni kapısının önünde indiriyorlardı yol açık olduğu zaman. Şimdi yol yapılsa bizim için daha iyi olur hayatımız kolaylaşır. Yolu kapattıklarından sonra başka bir yerde toplu taşımadan inen yaşlı bir amca ile 16 yaşındaki genç öldü. Yolun karşısından geçerken hem insanların hem hayvanların canı tehlikede. Bunun için bir an önce çözüm bulmalarını diliyoruz. Belediyeden çalışan arkadaşlarımıza sürekli bu sıkıntılarımızı söylüyoruz” dedi.