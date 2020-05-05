Polen alerjisi, astım ve koronavirüs kendini nasıl gösteriyor? İşte arasındaki farklar

Astım hastalığı tüm dünyada gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda en sık görülen uzun süreli solunum yolu hastalıklarından biridir. Her 6-7 kişiden birinde vardır. En önemli belirtileri sık öksürük, nefes sıkışması ve akciğerde hırıltı duyulmasıdır. Özellikle gece uykudan kaldıran öksürük ve egzersiz sonrası öksürük oluyorsa, aklımıza astım gelmelidir.
Astım hastalığının nedenlerine baktığımızda genetik, en önemli etmendir. Bunun dışında obezite yanında havada bulunan alerjenler önemli etmenler arasındadır. Polen alerjisine bağlı da astım hastalığı gelişebilmektedir. Özellikle bahar aylarında burun kaşınması, hapşırma, nezle ve sık öksürük gibi astım belirtileri ortaya çıkıyorsa ve gelişiyorsa, polen alerjisinden şüphelenip, incelemek gerekmektedir.
Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bu günlerde astım hastaları ile polen alerjisi olan hastaların öksürmekten ve ateşinin yükselmesinden çok korktuğunu, özellikle 60 yaş üstünde olan ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda bu korkunun daha da arttığını belirerek, önerilerde bulundu. Prof. Dr. Akçay, koronavirüs hastalığının astım hastalığı ve polen alerjisi belirtilerinden ayrılmasında bazı püf noktalarını bilmenin faydalı olduğunu belirtti. Polen alerjilerinde sık hapşırma, gözlerde sulanma ve burun akıntısı, koronavirüs hastalarında ise koku almada ani azalma, yüksek ateş, öksürük ve nefes sıkışmasının ön planda olduğunu ve eğer ateş ve riskli bir temas varsa, mutlaka koronavirüs testinin yapılması gerektiğini de belirtti. Akçay aynı zamanda, astım hastası olan çocuklarda öksürük ve ateş gelişirse hemen korkulmaması gerektiğini, özellikle anne ve babada ateş ve öksürük yoksa çocuklarda koronavirüs hastalığı olma şansının düşük olduğu belirtti. Bunun nedenini ise çocuklarda belirtilerin hafif olup, genelde anne-babadan veya riskli kişilerden geçmesi şeklinde belirtti. Bu nedenle hemen endişelenmemek gerektiğini ve evde nefes sıkışması yaşayan, ateşi olan veya öksüren birisi varsa bu kişinin Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmesinde fayda olacağını ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Akçay, astım ve polen alerjisini tetikleyen faktörlerin olduğunu belirtti ve tetikleyiciler hakkında da bilgiler verdi. Prof. Dr. Akçay, “Özellikle astım hastalarının akciğerleri çok hassastır. Bunun nedeni gerek genetik nedenler gerekse ev tozu akarı ve polenler gibi alerjenlerdir. Bu alerjenler, akciğerlerde enflamasyon dediğimiz iltihaplanmalara yol açar. Bu da akciğerlerde hassaslaşmaya neden olur. Bu nedenle özellikle sigara dumanı, keskin kokular, hava kirliliği, deterjan kokuları ve temizlik maddelerinin kokuları astım hastalarında nefes sıkışmasına neden olabilmektedir. Özellikle koronavirüs hastalığından dolayı sık sık ev temizliği yaptığımız bu günlerde zeminlerde hidrojen peroksit içeren çamaşır suları, çamaşırlarda ise parfümsüz deterjan kullanılmalı” şeklinde ifade etti.
“Astım hastaları bu dönemde kortizon içeren sprey ilaçlarını kesmemeli, polen alerjisine bağlı hapşırması ve öksürmesi olanlar antihistaminik kullanıp, bu belirtilerden kurtulmalıdırlar. Sık sık burun kaşınması ve hapşırma nedeniyle elimizi burnumuza ya da ağzımıza götürmemiz, koronavirüs kapmamızı kolaylaştırabilir.”
Prof. Dr. Ahmet Akçay, alerji aşıları hakkında, “Özellikle polen alerjisine bağlı hayat kalitesi bozulan, ilaçlardan kurtulamayan hastalarda deri testinde birçok polene alerji saptanmışsa, moleküler alerji testi yapılmalı ve gerçek alerjiler çapraz reaksiyonlardan ayrılarak, gerçek alerjilere karşı aşı tedavisine başlanmalıdır. Alerji aşısı; ev tozu, akarı, polen alerjisi, küf ve evcil hayvan alerjilerinde tercih edilen tedavi yöntemlerindendir. Alerji aşısı tedavisi özellikle hayat kalitesini artırmakta ve ilaç ihtiyacını ortadan kaldırmada en etkili tedavi yöntemidir” diye konuştu.
Özetleyecek Olursak Prof. Dr. Ahmet Akçay’ın Vurguladığı Önemli Noktalar;
Astım hastalığı, çocuk ve yetişkinlerde görülen en sık solunum yolu hastalıklarından birisidir.
Astım hastalığının en önemli nedeni genetik olmakla birlikte, obezite, polen alerjisi, ev tozu akarı gibi alerjenler de bu hastalığa neden olmaktadır.
Astım hastalarının akciğerleri çok hassastır. Bu nedenle temizlik malzemesi olarak hidrojen peroksit içeren çamaşır sularının kullanılması ve çamaşırların parfümsüz deterjanla yıkanması uygundur.
Astım hastalarında, öksürük ya da ateş gelişirse öncelikle evde başkasında ateş yoksa endişelenmemeli, ancak evde ateşli ve öksüren birinin olması, ani koku alma gelişen ve nefes sıkışması olan bir durumda sağlık kuruluşuna başvurarak koronavirüs testini yaptırması gerekir. <br><div data-size="fluid" data-lazy="true" id="mynetads/28687765/mynet/genel/multiplex_2"></div>
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