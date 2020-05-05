Polen alerjisi, astım ve koronavirüs kendini nasıl gösteriyor? İşte arasındaki farklar

Astım hastalığı tüm dünyada gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda en sık görülen uzun süreli solunum yolu hastalıklarından biridir. Her 6-7 kişiden birinde vardır. En önemli belirtileri sık öksürük, nefes sıkışması ve akciğerde hırıltı duyulmasıdır. Özellikle gece uykudan kaldıran öksürük ve egzersiz sonrası öksürük oluyorsa, aklımıza astım gelmelidir.

ASTIM HASTALIĞI NEDENLERİ

Astım hastalığının nedenlerine baktığımızda genetik, en önemli etmendir. Bunun dışında obezite yanında havada bulunan alerjenler önemli etmenler arasındadır. Polen alerjisine bağlı da astım hastalığı gelişebilmektedir. Özellikle bahar aylarında burun kaşınması, hapşırma, nezle ve sık öksürük gibi astım belirtileri ortaya çıkıyorsa ve gelişiyorsa, polen alerjisinden şüphelenip, incelemek gerekmektedir.

KORONAVİRÜS İLE ASTIM HASTALIĞI VE POLEN ALERJİSİ BELİRTİLERİ NASIL AYRILACAK?

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bu günlerde astım hastaları ile polen alerjisi olan hastaların öksürmekten ve ateşinin yükselmesinden çok korktuğunu, özellikle 60 yaş üstünde olan ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda bu korkunun daha da arttığını belirerek, önerilerde bulundu. Prof. Dr. Akçay, koronavirüs hastalığının astım hastalığı ve polen alerjisi belirtilerinden ayrılmasında bazı püf noktalarını bilmenin faydalı olduğunu belirtti. Polen alerjilerinde sık hapşırma, gözlerde sulanma ve burun akıntısı, koronavirüs hastalarında ise koku almada ani azalma, yüksek ateş, öksürük ve nefes sıkışmasının ön planda olduğunu ve eğer ateş ve riskli bir temas varsa, mutlaka koronavirüs testinin yapılması gerektiğini de belirtti. Akçay aynı zamanda, astım hastası olan çocuklarda öksürük ve ateş gelişirse hemen korkulmaması gerektiğini, özellikle anne ve babada ateş ve öksürük yoksa çocuklarda koronavirüs hastalığı olma şansının düşük olduğu belirtti. Bunun nedenini ise çocuklarda belirtilerin hafif olup, genelde anne-babadan veya riskli kişilerden geçmesi şeklinde belirtti. Bu nedenle hemen endişelenmemek gerektiğini ve evde nefes sıkışması yaşayan, ateşi olan veya öksüren birisi varsa bu kişinin Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmesinde fayda olacağını ifade etti.