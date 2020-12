Polestar 2 gelişmiş aydınlatma teknolojisine kavuşuyor!

Polestar 2, tasarım konusunda fazlasıyla iddialı. Performans konusunda da tüm ihtiyaçları karşılayan modelin aydınlatma grubu yeniden ele alındı. İskandinavya'da geliştirilen model, en karanlık gecelerde maksimum aydınlatmayı hedefliyor.

POLESTAR 2 GELİŞMİŞ AYDINLATMA TEKNOLOJİSİNE KAVUŞUYOR

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, "Polestar 2'yi özellikle karanlıkta sürdüğünüzde, bu teknolojinin güvenliği ne kadar artırdığını gerçekten anlıyorsunuz" diyor. “LED aydınlatma aynı zamanda yaratıcılığa da olanak tanıyor ve tasarladığımız ışık imzaları kusursuz işliyor. Farklılar ve insanlara bir Polestar kullandığını daha çok hatırlatıyor. "

84 AYRI LED!

Lansman sırasında standart olarak takılan Pixel LED farlar, aktif uzun far teknolojisinin yanı sıra aracın kilidi açıldığında etkinleşen bir karşılama sekansı içeriyor. Her bir lambada bir matris oluşturan toplam 84 ayrı LED piksel yer alıyor. Akabinde her bir LED ayrı ayrı kontrol edilerek farların hareket halindeyken önde gelen veya karşıdan gelen beş araca kadar ışıklarını yönlendirmesi sağlanıyor. Viraj desteğine sahip ön sis farları, enerji tasarruflu LED teknolojisini kullanıyor. Direksiyon veya dönüş sinyaline göre düşük hızlarda otomatik olarak devreye girerek araca manevra yaparken görüş konusunda avantaj sağlıyor.