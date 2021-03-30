Polikistik over sendromu nedir? İşte polikistik over sendromunun belirtileri

Polikistik over sendromu, genelde kadınlarda karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Sibel Kaya, adet görememe ya da adet düzensizlikleriyle kendini gösteren polikistik over sendromunun belirtilerini anlattı.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

Yumurtalıkların düzensiz çalışmasının ardından oluşan hormonal bir bozukluk olan polikistik over sendromu, tedavi edilmediğinde hipertansiyon gibi birçok sağlık problemlerine sebep olabiliyor.

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yumurtalıklarda görülen küçük iyi huylu kistlerle kendini belli eden polikistik over sendromu, kadınlarda adet düzensizliği ile beraber kilo alma, tüylenme ve sivilcelenmeye de neden olabiliyor. Bu tür şikâyetler, psikolojik problemleri kaçınılmaz hâle getirebiliyor. Polikistik over sendromunun diğer belirtileri ise; olağan dışı kanama, adet düzensizlikleri, hamile kalmada zorluk ya da kısırlık, cilt dokusunda değişiklik, ses kalınlaşması, fazla kilo, göğüs ölçüsünde değişiklik, el üstünde lekeler ve ses kalınlaşması olarak sıralanıyor…

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Polikistik over sendromunun hastalarda hamile kalma güçlüğü, anormal kanamalar, tekrarlayan düşük riskinde artış, kalp damar hastalıkları riskinde artış ve rahim kanseri riskinde artış gibi ciddi problemler, gebelikte şeker hastalığı riskinde artış ve depresyon gibi erken yaşlarda görülen risk artışlarının yanında ileri yaşlarda tip 2 diyabet hastalığında artış görülebildiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cem Öncüloğlu, bu risklerin erken tanı ve tedaviyle düzeltilebileceğini ve bundan dolayı polikistik over sendromunda erken tanının önemli olduğunu vurguladı.