Polikistik over sendromu nedir? İşte polikistik over sendromunun belirtileri

Polikistik over sendromu, genelde kadınlarda karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Sibel Kaya, adet görememe ya da adet düzensizlikleriyle kendini gösteren polikistik over sendromunun belirtilerini anlattı.
Yumurtalıkların düzensiz çalışmasının ardından oluşan hormonal bir bozukluk olan polikistik over sendromu, tedavi edilmediğinde hipertansiyon gibi birçok sağlık problemlerine sebep olabiliyor.
Yumurtalıklarda görülen küçük iyi huylu kistlerle kendini belli eden polikistik over sendromu, kadınlarda adet düzensizliği ile beraber kilo alma, tüylenme ve sivilcelenmeye de neden olabiliyor. Bu tür şikâyetler, psikolojik problemleri kaçınılmaz hâle getirebiliyor. Polikistik over sendromunun diğer belirtileri ise; olağan dışı kanama, adet düzensizlikleri, hamile kalmada zorluk ya da kısırlık, cilt dokusunda değişiklik, ses kalınlaşması, fazla kilo, göğüs ölçüsünde değişiklik, el üstünde lekeler ve ses kalınlaşması olarak sıralanıyor…
Polikistik over sendromunun hastalarda hamile kalma güçlüğü, anormal kanamalar, tekrarlayan düşük riskinde artış, kalp damar hastalıkları riskinde artış ve rahim kanseri riskinde artış gibi ciddi problemler, gebelikte şeker hastalığı riskinde artış ve depresyon gibi erken yaşlarda görülen risk artışlarının yanında ileri yaşlarda tip 2 diyabet hastalığında artış görülebildiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cem Öncüloğlu, bu risklerin erken tanı ve tedaviyle düzeltilebileceğini ve bundan dolayı polikistik over sendromunda erken tanının önemli olduğunu vurguladı.
İlk tedavinin yaşam tarzındaki değişiklikler olduğunu ifade eden Öncüoğlu, ilk başta kilo verme, doymuş yağ oranı yüksek gıdalardan ve kızartma yiyeceklerden kaçınma, sebze ağırlıklı ve tam tahıl içeren gıdalarla beslenme ile bol lifli gıda tüketmenin fayda sağlayacağını belirtti.
Egzersizlerin artırılmasının kilo vermeye yardımcı olacağını söyleyen Öncüoğlu, düzenli yürüyüşler ideal egzersizlerin başında geldiğini ifade ederek, yüzde 5-7 civarında kilo vermenin adetleri önemli ölçüde düzelttiği ve doğurganlık oranlarını yüzde 75 oranında arttırdığı söyledi.
İlaç tedavisinin de başvurulan bir yöntem olduğunu açıklayan Öncüoğlu, kombine doğum kontrol haplarının en çok önerilen tedavilerin başında geldiğini aktararak, doğum kontrol haplarının halk arasındaki genel kanının aksine hormonları düzene soktuğunu, erkeklik hormon seviyelerini düşürdüğünü ve tüylenme yakınmasını azalttığını bildirdi.
Hastalığın temelinde genetik bir problem olsa da aşırı kilo alımı ile hareketsizlik tedaviye direnci ve ileri yaşlarda kalp damar hastalıklarının görülme sıklığını artırdığını açıklayan Öncüoğlu, sivilcelenme için lokal kremler ve doğum kontrol haplarının faydalı olacağını aktardı.
Öncüoğlu, sözlerine şöyle devam etti;
Erkek tarzı tüylerde genellikle ilaç tedavisi yetersiz olabileceği için epilasyon gibi yöntemler de tercih edilir.
Bazı diyabet ilaçları da bozuk insülin mekanizmasını düzeltmeye ve kilo vermeye yardımcı olur. Hamilelik planı olanlarda yumurtlamayı artıran tedaviler tercih edilir.
Polikistik over sendromu hastaları obezite ve tüylenme artışından kaynaklanan bozulmuş vücut görüntülerinden dolayı depresyona girebilirler. Antidepresan ilaçlar tedavi sürecinde hastalara yardımcı olur.
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