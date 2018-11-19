Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over Sendromunun belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

POLİKİSTİK OVER SENDROMU’NUN 12 BELİRTİSİ

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hastalıklardan olan polikistik over sendromu, (PKOS) yumurtlayamama sorunu ve kısırlığın yanı sıra, tedavi edilmediğinde kalpten hipertansiyona kadar birçok hastalığın oluşumuna yol açıyor.

Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Tüm bu şikayetler, psikolojik sorunları kaçınılmaz hale getiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Sibel Kaya, polikistik over sendromu ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ ADET DÜZENSİZLİĞİ

Sağlıklı bir ergenlik döneminde adet düzensizliği normal karşılanmaktadır. Bunun, bir hastalığın nedeni olarak ortaya çıkabileceği çoğu zaman akla getirilmemektedir. Ultrason görüntüleriyle de her zaman ayırıcı tanı konulamayabilir. Bu nedenle, adet düzensizliği görülen ergenlik dönemindeki kızlara kan testleri de yapılarak polikistik over olup olmadığı araştırılmalıdır.