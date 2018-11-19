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Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over Sendromunun belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

En sık bilinen tabiriyle kadınlarda yumurtlayamama sorunu olan Polikistik Over Sendromu tedavi edilmediğinde kısırlıktan, kalp ve hipertansiyona kadar birçok hastalığa neden olabiliyor. Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor.

Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over Sendromunun belirtileri ve tedavisi nasıl olur?

POLİKİSTİK OVER SENDROMU’NUN 12 BELİRTİSİ

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen hastalıklardan olan polikistik over sendromu, (PKOS) yumurtlayamama sorunu ve kısırlığın yanı sıra, tedavi edilmediğinde kalpten hipertansiyona kadar birçok hastalığın oluşumuna yol açıyor.

Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Tüm bu şikayetler, psikolojik sorunları kaçınılmaz hale getiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Sibel Kaya, polikistik over sendromu ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ ADET DÜZENSİZLİĞİ

Sağlıklı bir ergenlik döneminde adet düzensizliği normal karşılanmaktadır. Bunun, bir hastalığın nedeni olarak ortaya çıkabileceği çoğu zaman akla getirilmemektedir. Ultrason görüntüleriyle de her zaman ayırıcı tanı konulamayabilir. Bu nedenle, adet düzensizliği görülen ergenlik dönemindeki kızlara kan testleri de yapılarak polikistik over olup olmadığı araştırılmalıdır.

Polikistik over sendromu doğurganlık döneminde görülen endokrin bir hastalıktır. 13 ila 19 yaşlarında kıllanma artışı ve akne problemi ile kendini belli eder. Bu durumu, adet gecikmeleri yani adet düzensizliği takip eder.

TEDAVİ EDİLMEZSE SAĞLIĞI TEHDİT EDEBİLİR

Ultrason muayenesinde yumurtalık boyutlarının arttığı ve 2-9 mm arasında çokça foliküllerin olduğu görülür. Yumurtalıkların bir tanesinde gözlense bile tanı için yeterlidir. Polikistik over sendromu adet düzensizliğine neden oluyorsa, öncelikle bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli tedavi başlanmalıdır.
Yumurtlama uyarıcı tedavi ise ancak hasta çocuk sahibi olmak istediği takdirde uygulanmaktadır. Hastalığın kontrol altına alınmaması ya da tedavisinin tamamlanmaması, uzun dönemde hasta açısından önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Polikistik over sendromu tedavi edilmediğinde; hastaların % 50’sinde insülin direnci, % 8’inde Tip 2 diyabet, kıllanma artışı, akne, obezite ve kalp damar hastalıkları görülme riski vardır.

PKOS BU BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTEREBİLİR;

  1. Ergenlik döneminde bir ya da iki adet dönemi sonrası adet görememe
  2. Adet düzensizlikleri
  3. Olağan dışı kanama
  4. Vücutta fazla kıllanma
  5. Yüzde ve sırtta aşırı sivilcelenme
  6. Cilt dokusunda değişiklik
  7. El üstünde lekelenmeler
  8. Hamile kalmada zorluk ya da kısırlık
  9. Kilo alma
  10. Aşırı saç dökülmesi
  11. Ses kalınlaşması
  12. Göğüs ölçüsünde değişiklik

TEDAVİDE HORMON DENGESİ DÜZENLENMELİ

Tedavi, hastanın yaşı ve isteğine göre değişmektedir. Öncelikle kilo kontrolü sağlanmalı, kilo kaybı ile düzenli adet görme oranı yükseltilmelidir. Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda amaç hastanın hormonal dengesini düzenlemek ve düzenli adet görmeyi sağlamaktır. Bunun için doğum kontrol hapları veya progesteron içeren hormonal tedaviler uygulanabilir.
Polikistik over sendromu olan hastalar da gebe kalabilir. Ancak gerektiğinde; kilo kontrolü, insülin direncini kıran ilaçlar, yumurta geliştirici ve yumurtlamayı uyaran ilaç tedavileri ile gebelikte başarılı sonuçlar elde edilmektedir.


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polikistik over kadın

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