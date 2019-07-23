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Polikistik over sendromunu yendi, ikizlere gebe kaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

Mardin’de yaşayan Gülsüm Hanar, Polikistik Over sendromundan kaynaklı 6 yıldır çocuk sahibi olamıyordu.

Polikistik over sendromunu yendi, ikizlere gebe kaldı

Mardin’de yaşayan Gülsüm Hanar, Polikistik Over sendromundan kaynaklı 6 yıldır çocuk sahibi olamıyordu. Birçok tüp bebek merkezlerinde başarısız denemeleri olan Hanar, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da tedavi oldu, ikiz gebelik elde etti.
Mardin’de yaşayan 25 yaşındaki Gülsüm Hanar, 6 yıldır çocuk sahibi olamıyordu. Birçok illerde başarısı denemeleri olan Hanar umudunu yitirdi. Aile içerisinde sıkıntılarında başlamasıyla arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Pro. Dr. Hakan Çoksüer tarafından Polikistik Over sendromu teşhisi konuldu. Akupunktur ve yumurta gençleştirme tedavisi sonucu teste giden çift ikiz gebelik müjdesini aldı. Hanar çifti çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

“Polikistik over sendromu teşhisi koyduk”
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Gülsüm Hanar’a Polikistik Over teşhisi koyduklarını dile getirerek hasta adet görmediği için ciddi anlamda sıkıntı, aşırı obezite öyküsü ve aynı zamanda hastada kıllanma ve tüylenme olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Çoksüer, “Hastamız arkadaş tavsiyesiyle şehir dışından kliniğimize başvurdu, daha önce birçok tüp bebek merkezlerinde başarısız denemeleri olmuş. Hastayı kliniğimizde değerlendirdiğimizde polikistik over teşhisi koyduk. Hasta adet görmediği için ciddi anlamda sıkıntı, aşırı obezite öyküsü var ve aynı zamanda hastada kıllanma ve tüylenme vardı. Yani yumurtaların gelişmesi ve yumurtlamasında problem olduğunu görünce ilk olarak akupunktur tedavisi yaptık. Akupunktur tedavisi ile polistik overe bağlı olarak hastanın stres yükünü en aza indirdik. İkinci olarak yumurta kalitesini artırmaya yönelik tedaviler yaptık, üçüncü tedavide bu hastalıklarda rahim zarında zayıflama oluyor bizde rahim zarını güçlendirdik, dördüncü tedavide ise bağışıklık sistemini güçlendirerek gebelik sağlamaya çalıştık. Polikistik over genç yaşındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Toplumda çok fazla tedavi edilmeyen bir hastalık olduğu için infertilite çocuk sahibi olmayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu hastaları ne kadar erken tedavi ederseniz çocuk sahibi olma şansı o kadar artıyor. Hasta gebelik sonucunu elde ettiğinde gözlerine inanamadı, gebelik kesesini görünceye kadar gebe kaldığına inanmadı. Mutlu haberi aldıktan sonra müthiş bir aile sevincinin olduğunu gördük. Buda bizim için güzel bir mutluluk kaynağı. Bu yüzden hastalık yoktu hasta vardı” dedi.

Bir istedi ikiz gebe kaldı
25 yaşında 6 yıldır evli olan Gülsüm Hanar, bir bebek istediğini fakat ikiz gebelik elde ettiklerini söyledi. Hanar, “Polikistik over sendromu hastalığı vardı, daha önce yaptığım tedavilerde yanıt alamadım Hakan hocaya yönlendirildi. Çok mutluyuz 2 tane kese gördü, ikiz çocuk bekliyorum. İster istemez aile sorunları oluyordu, dışarıdan gelen konuşmalar ve çevre baskısı vardı. Şimdi daha iyiyiz çok şükür, mutluyuz heyecanlıyız. Rabbim inşallah en kısa zamanda kucağımıza almayı nasip etsin” diye konuştu.

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