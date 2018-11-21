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Polimetre'den yerel seçim çalışması: AK Parti seçime neden tek başına giremez?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

2019 Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi Meclis'te grubu bulunana siyasi partilerin ittifaklı-ittifaksız durumlarda kazanacakları il ve ilçe sayıları üzerinde çalışma yapan Polimetre, AK Parti'nin seçimlere neden tek başına giremeyeceğine ilişkin çok konuşulacak bilgiler paylaştı.

Polimetre'den yerel seçim çalışması: AK Parti seçime neden tek başına giremez?

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçim öncesinde Meclis’te gurubu bulunan siyasi partilerin ittifak- ittifaksız durumda kazanacakları il ve ilçe sayılarını hesaplayan Polimetre, iktidar partisi AK Parti’nin neden tek başına seçime giremeyeceğine ilişkin yeni bir çalışmasını da kamuoyu ile paylaştı.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, veri madenciliği yöntemiyle yapılan çalışmaya göre, AK Parti tek başına seçime girdiği takdirde, CHP + İyi Parti'nin kuracakları ittifak İstanbul ve Ankara dahil yüzde 56.4 oranında seçmenin yaşadığı 26 belediyeyi kazanıyor. Buna göre HDP yüzde 7.4 oranında seçmenin yaşadığı 13, AK Parti yüzde 36.2 oranında seçmenin yaşadığı 42 il belediyesini kazanıyor.

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Tek başına seçim kararı AK Parti’de ilçe bazında kayıplara neden oluyor. Buna göre, 2019 yılında 2014 yılında 957 olan ilçe sayısının 972 olmasına karşılık, AK Parti’nin kazandığı ilçe sayısı 605’den 539’a iniyor.

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Veri madenciliği analisti M. Günal Ölçer ve ekibi 81 il ve 972 ilçenin her birinde siyasi partilerin durumlarını gösteren bir çalışmayı da açıklamışlardı. Buna göre, AK Parti-MHP ittifakı İstanbul’u kazanmaya yetmiyor. AK Parti’nin İstanbul’u alabilmesi için ya HDP ile işbirliği yapması ya da AK Parti+MHP iş birliğinin karşısında oluşabilecek CHP+İyi+HDP ittifakını engellemesi gerektiğini belirtmişlerdi.


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Okuyucu Yorumları 18 yorum
AKP liderinin neden MHP liderine karşı tavır değiştirdiği belli oldu. Birbirlerine atıp tutanlar,ağıza alınmayacak laflar edenler bir anda kanka olabiliyorlar ve buna da siyaset deniyor.
bu benim görüşüm ama ne kadar hırsız haydut varsa akp den adaylığını koyuyor..reis in bundan haberi olmadığı da kesin..e halkta salak değil tabi..en küçük örnek benim memleketimde 20 yıldır vekil çıkaramayan chp bu seçimde vekil çıkardı
@oco9fviru7 bu yorumunu sana yedirecekler haberin olsun evladım.bana kalırsa kaç ya da bir mezarlıkta saklan. hadi bakalım.
Hangi tarafta (sağ,sol,merkez, milliyetçi) olduğu belli olmayan iyi parti'nin abartı rakamları.
@hbilk TÜRK milliyeyciligi ana fikrinde merkez parti Ne Mutlu Türküm Diyene!...
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