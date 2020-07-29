Polinezyalılar veya Amerika yerlilerinin 13. yüzyılda Pasifik Okyanusu'nu aştığı kanıtlandı

Amerika kıtasıyla Polinezya arasında Avrupalılar bölgeye gitmeden çok önce Pasifik Okyanusu'nu aşan en az bir yolculuk yapıldığı kanıtlandı.

Okyanusun iki yakasındaki nüfustan alınan gen örnekleri 1200 yılı civarında okyanus aşırı en az bir yolculuk gerçekleştirildiğini ve iki halktan insanların çocuk yaptığını ortaya koydu.

İki kıta arasında Orta Çağ ve öncesinde gerçekleşen yolculuklara dair teoriler bir süredir bilim dünyasında tartışılıyordu.

1947'de Norveçli kaşif Thor Heyerdahl Güney Amerika'dan Polinezya'ya bir sal ile yolculuk yaparak bunun mümkün olduğunu göstermişti. Altı kişilik ekibin yaptığı yolculuk 101 gün ve 6 bin 900 kilometrenin ardından sonlanmıştı.

Bugüne kadar bu teoriyi destekleyenler, Güney Amerika'da yetişen bir tatlı patates türüne Polinezya'da kumala, Ekvador'un Canari yerli halkı tarafından da kumal dendiğini ve bunun iki bölge arasındaki ticaretin kanıtı olduğunu savunuyordu.

Teoriye karşı çıkanlar ise eski teknoloji ve bilgilerle okyanusu aşmanın mümkün olmayacağını öne sürüyordu.