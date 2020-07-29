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Polinezyalılar veya Amerika yerlilerinin 13. yüzyılda Pasifik Okyanusu'nu aştığı kanıtlandı

29.07.2020 21:43 | Son Güncelleme

Amerika kıtasıyla Polinezya arasında Avrupalılar bölgeye gitmeden çok önce Pasifik Okyanusu'nu aşan en az bir yolculuk yapıldığı kanıtlandı.

Polinezyalılar veya Amerika yerlilerinin 13. yüzyılda Pasifik Okyanusu'nu aştığı kanıtlandı

Amerika kıtasıyla Polinezya arasında Avrupalılar bölgeye gitmeden çok önce Pasifik Okyanusu'nu aşan en az bir yolculuk yapıldığı kanıtlandı.

Okyanusun iki yakasındaki nüfustan alınan gen örnekleri 1200 yılı civarında okyanus aşırı en az bir yolculuk gerçekleştirildiğini ve iki halktan insanların çocuk yaptığını ortaya koydu.

İki kıta arasında Orta Çağ ve öncesinde gerçekleşen yolculuklara dair teoriler bir süredir bilim dünyasında tartışılıyordu.

Polinezya, Yeni Zelanda-Hawaii-Paskalya Adası üçgeni içinde bulunan çok sayıda küçük adanın bulunduğu bölgeye verilen isim

1947'de Norveçli kaşif Thor Heyerdahl Güney Amerika'dan Polinezya'ya bir sal ile yolculuk yaparak bunun mümkün olduğunu göstermişti. Altı kişilik ekibin yaptığı yolculuk 101 gün ve 6 bin 900 kilometrenin ardından sonlanmıştı.

Thor Heyerdahl'ın yolculuğu

Bugüne kadar bu teoriyi destekleyenler, Güney Amerika'da yetişen bir tatlı patates türüne Polinezya'da kumala, Ekvador'un Canari yerli halkı tarafından da kumal dendiğini ve bunun iki bölge arasındaki ticaretin kanıtı olduğunu savunuyordu.

Teoriye karşı çıkanlar ise eski teknoloji ve bilgilerle okyanusu aşmanın mümkün olmayacağını öne sürüyordu.

Araştırmayı yürüten ABD'nin California eyaletindeki Stanford Üniversitesi'nden Alexander Ionnadis, 800 kişiden aldıkları gen örnekleri sonucunda birkaç Polinezya adasında Latin Amerika'da görülen genlerin tespit edildiğini söyledi:

"Bütün bu insanlar okyanusun iki tarafından ortak atalara sahip."

1200 yılında gerçekleştiği hesaplanan bu cinsel ilişki sırasında Okyanusya yerlileri Polinezya adalarına ilk defa yerleşiyordu.

Okyanusu Polinezyalıların mı yoksa Güney Amerikalıların mı aştığı bilinmiyor.

Fakat Pasifik Okyanusu'ndaki adalara yerleşecek kadar deniz ulaşımı teknolojisi bulunan Polinezya halklarının bunu başarma ihtimali daha yüksek görülüyor.

'Polinezyalılar gitmiş olabilir'

Stanford Üniversitesi'nden Ioannis, seyahatin Heyerdahl'ın denediği Güney Amerika teknolojisi olan sal ile değil, Polinezyalıların kullandığı kanolarla yapıldığını tahmin ettiğini söylüyor.

Konuyla ilgili daha önce yapılan genetik araştırmalar, Polinezyalıların yaşadığı ve Güney Amerika'ya en yakın ada olan Paskalya Adası'na odaklanmıştı.

Fakat söz konusu genler, Thor Heyerdahl'ın salla ulaştığı Doğu Polinezya adalarında tespit edildi. İlk sırada yer alan ada ise Güney Marquesas adası oldu.

Güney Amerika'daki genler ise Ekvador ve Kolombiya'da yaşayan yerlilere işaret ediyor.

Polinezya'daki heykellerle Güney Amerika yerlilerinin heykelleri de tarz olarak birbirlerine benzetiliyordu.

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