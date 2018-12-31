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Polis, 10 ayda 65 kilo veren mühendisin ehliyetini sahte sandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 16:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta mide küçültme ameliyatının ardından 10 ayda 65 kilo veren makine mühendisi İlker Dağ (25), otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisinin yaptığı denetimde, ehliyetindeki kilolu dönemine ait fotoğraf ile yeni hali arasındaki fark nedeniyle sorun yaşadı.

Polis, 10 ayda 65 kilo veren mühendisin ehliyetini sahte sandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta mide küçültme ameliyatının ardından 10 ayda 65 kilo veren makine mühendisi İlker Dağ (25), otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisinin yaptığı denetimde, ehliyetindeki kilolu dönemine ait fotoğraf ile yeni hali arasındaki fark nedeniyle sorun yaşadı. Polisin ehliyetini sahte sandığını söyleyen İlker Dağ, "Ehliyet ve ruhsatı uzattım. Sonrasında bana baktı ve 'Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?' dedi. 'Bu evrakta sahteciliğe giriyor' tarzında konuştu. Eski fotoğraflarımı gösterince beni bıraktılar" dedi.
Mide küçültme ameliyatının ardından 10 ayda 65 kilo vererek, 142 kilodan 77 kiloya düşen makine mühendisi İlker Dağ, Zonguldak'ta otomobiliyle seyir halindeyken polisin gerçekleştirdiği denetimde durduruldu. Trafik polisi, Dağ'ın 18 yaşında aldığı ehliyetteki fotoğrafına bakınca ehliyetin sahte olduğundan şüphelendi. Kilo farkı nedeniyle kendisinden şüphelenen polise eski fotoğraflarını gösteren İlker Dağ, ekibi güç de olsa ikna etti. Polis, Dağ'ı kimlik ve ehliyetini yenilemesi ve fotoğraflarını değiştirmesi uyarısında bulunarak bıraktı.
Çok hızlı kilo verdiği için ehliyet ve kimliğindeki fotoğrafı henüz değiştirmediğini belirten İlker Dağ, "142 kiloydum, 65 kilo verdim. Şu an 77 kiloyum. Baktığınız zaman 65 kilo az bir kilo değil. Trafik kontrolüne girdim. Ehliyet, ruhsat söyledi bana. Ben de ehliyet ve ruhsatı uzattım. Sonrasında bana baktı, 'Sen bizimle dalga mı geçiyorsun' dedi. İlk ne olduğunu anlamadım ben de. Ehliyetteki fotoğrafım 18 yaşındaki fotoğrafım. Öyle bir durum olduğu için 'Ağabey, anlayamadım' dedim. Trafik polisi, 'Bir fotoğrafa bak, bir de aynaya. Sen bizi mi kandırmaya çalışıyorsun?' dedi. 'Bu evrakta sahteciliğe giriyor' tarzında konuştu. Eski fotoğraflarımı gösterince beni bıraktılar" dedi.
Başka yerlerde de aynı sorunu yaşadığını anlatan Dağ, "Otele rezervasyon veriyorum. Adam fotoğrafa baktığı zaman 'Bu siz misiniz? Siz bayağı değişmişsiniz' diyor. Tanımakta güçlük çekiyorlar. Açıköğretim öğrencisiyim. Açıköğretim sınavında aynı durumla karşılaştım. Sınava güçlükle girdim. En kısa sürede ehliyetimi yenileyeceğim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Polis, 10 ayda 65 kilo veren mühendisin ehliyetini sahte sandıPolis, 10 ayda 65 kilo veren mühendisin ehliyetini sahte sandıPolis, 10 ayda 65 kilo veren mühendisin ehliyetini sahte sandıPolis, 10 ayda 65 kilo veren mühendisin ehliyetini sahte sandı

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