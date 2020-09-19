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Polis 100 bin TL’lik dolandırıcılığı son anda engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri, telefon dolandırıcıların ağına düşen yaşlı şahsın 100 bin TL’sini son anda kurtardı.Malatya’da kendini polis olarak tanıtarak D.Y.

Malatya’da polis ekipleri, telefon dolandırıcıların ağına düşen yaşlı şahsın 100 bin TL’sini son anda kurtardı.
Malatya’da kendini polis olarak tanıtarak D.Y. isimli yaşlı şahsı arayan dolandırıcılar hakkında açılan bir dava nedeniyle bankadaki parasını çekerek kendilerine getirmesini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen D.Y., hiçbir şeyden habersiz bankaya giderek hesabındaki 100 Bin TL’yi çekerken, durumdan şüphelenen şahsın yakınları durumu hemen polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen D.Y.’ye ait GSM hattının operatör firma tarafından iletişime kapatılmasını sağlayarak dolandırıcıların yaşlı şahıs ile iletişime geçmesini engelledi. Daha sonra D.Y.’yi kısa sürede bulan polis ekipleri paranın da dolandırıcılara teslim edilmeden koruma altına aldı.
Dolandırıcıların yakalanması için çalışmalar sürerken, son anda polisin önlemesiyle dolandırılmaktan kurtulan yaşlı şahıs ekiplere teşekkür etti. Yetkililer, her zaman bu konularda halkın uyarıldığını ve asla polis, jandarma ve savcıların halktan para istemediğini bu gibi durumlarda hemen en yakın güvenlik güçleriyle iletişime geçilmesini istedi.

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