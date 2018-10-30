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Polis, 3 bin kiralık aracı inceleyip zanlıları yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinden çalınan para kasasının kiralık araçla götürüldüğünü belirleyen polis, 3 bin kiralık aracı inceleyip zanlıları gözaltına aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerinden para kasası çaldıkları iddia edilen zanlılar yakalandı.

Anadolu Mahallesi Havuz Sokak'ta, inşaat malzemeleri dükkanı bulunan B.K, 13 Ekim'de iş yerine geldiğinde içinde 15 bin lira ile tabanca bulunan para kasasının çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin, plakası okunamayan kiralık araçla hırsızlığı gerçekleştirdiklerini belirledi.

Emniyetteki sistem üzerinden kentteki 3 bin kiralık aracı inceleyen ekipler, eşkala uyan aracı belirleyerek firmayla iletişime geçti.

Buradan aracı kiralayan kişiye ulaşan ekipler, şüphelileri tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, Barış K. (44) ile kardeşi Murat K'yi (41) gözaltına aldı.

Zanlılardan Kemal Y'nin ise olaydan sonra başka suçtan tutuklandığı öğrenildi.

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