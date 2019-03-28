HABER

Polis 3 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı.

Polis 3 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirdi

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı. Yapılan kontrollerde aracın tekerlerinin basık olduğu, üzerinde fazla yük olduğu, dingillerinin normalinden daha aşağıda ve aracın kasa kısmında siyah ve kahverengi lekelerin olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde 2 adet bin litre kapasiteli plastik tank ve 4 adet her biri 200 litre kapasiteli olmak üzere metal variller içerisinde toplam 3 bin litreye yakın karışımlı akaryakıt bulundu.
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Hastane çatısından atlayarak, intihar ettiHastane çatısından atlayarak, intihar etti
100 yaşındaki kadın dilencilik yaparken yakalandı100 yaşındaki kadın dilencilik yaparken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.