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Polis 30 bin kişinin GBT sorgusunu yaptı 197 kişiyi gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Denizli’de polis ekipleri, 30 bin kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 197 kişiyi gözaltına aldı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 30 bin kişinin GBT sorgusunu yaptı.

Denizli’de polis ekipleri, 30 bin kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 197 kişiyi gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21-27 Ekim tarihleri arasında rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 30 bin kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonunda çeşitli suçlardan aranması olduğu bildirilen 197 şahıs gözaltına alındı.
Polis ekipleri ayrıca adli makamlardan gelen yakalama kararları doğrultusunda 154 şahsı gözaltına alırken bu şahıslardan adliyeye sevk edilenlerden 62’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde hırsızlık ve kavga başta olmak üzere 513 asayiş olayı meydana geldiği ve bu olaylara karışan 411 şüpheliden 336’sının yakalandığı kaydedildi. Bu şahıslardan 25’inin gözaltına alındığı, 7’sinin ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. Meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan çok sayıda araç aküsü ve motosikletin ele geçirildiği ve sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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