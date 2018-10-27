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Polis 58 yıl önce ölen dedesi için aradı, aldığı yanıtla şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Bursa’da 58 yıl önce hayatını kaybeden Salih Koç'un nüfus kayıtlarında hala sağ olarak gözüktüğü ortaya çıktı. Olay, Emniyet'in Koç'un torununu araması ile ortaya çıktı.

Bursa'da polis tarafından telefonla aranan 58 yaşındaki Enver Koç, 1960 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden dedesi Salih Koç’un kendisine ölüp ölmediğinin sorulması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Enver Koç, dedesinin kendisinin doğduğu yıl olan 1960 yılında hayatını kaybettiğini söyledi.

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"ŞU AN YAŞASAYDI 144 YAŞINDA OLACAKTI""

Kendisini arayan emniyet yetkililerinin 1874 doğumlu dedesinin hala sağ gözüktüğünü bildirdiğini anlatan Enver Koç, “Beni telefonla emniyetten aradılar. İfadeye gelebilir misin dediler. Bana Salih Koç ile ilgili olduğunu söylediler. Ben de yeğenim Salih Koç sandım. Ancak 58 yıl önce ölen dedem için çağırdıklarını söylediler. Çok şaşırdım. 1874 doğumlu dedem kayıtlarda hala yaşıyor gözüküyormuş. Dedem öleli 58 yıl oldu. Şu an yaşasaydı 144 yaşında olacaktı. Bu yaşta birinin sağ olamayacağını anlayıp bizi aramışlar. Bu şekilde Türkiye’de 6 milyon ölünün sağ olarak gözüktüğü bilgisi verildi” dedi.

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Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Bursa nüfus kaydı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
işte bu tür olaylardan dolayı Türkiyenin ölüm yaş ortalamasını yükseltiyor, önceki yıllarda olduğu gibi 1 defaya mahsus nüfus sayımı yapılması gerekiyor ama gerçek manada sayım yapılması gerekiyor, yaşını göstermeyen insanların gerekirse hastahaneye gönderip yaş belirlenmesi yapılması ve sonrasında doğum tarihi nde afaki bir fark var ise nüfustan düzeltilmesi gerekiyor
Yüz yaşını geçenlerin tespit edilip hayatını kaybedenlerin nüfustan düşülmesine başlanmalı artık.E devlette ilk önce bunları yayınladılar.İlk millet olayları böyle öğrendi.
Bu kayıtta görünen 6 milyon kişi de 81 milyona dahil mi
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