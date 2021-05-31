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Polis ablukası altında Gezi yıldönümü

31.05.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi protestolarının 8'inci yıldönümünde Taksim Dayanışması, polis ablukası altında bir basın açıklaması yaptı.

Polis ablukası altında Gezi yıldönümü

Açıklamada, "Acil demokrasi istiyoruz. Bu halk adil, özgür ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor" denildi.Gezi Parkı protestolarının 8'inci yıldönümünde Taksim Dayanışması, Beyoğlu'nda bir basın açıklaması yaptı. Polis ablukasında yapılan açıklamada "Acil demokrasi istiyoruz. Bu halk adil, özgür ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Haklarımızı istiyoruz. Alana kadar direneceğiz" denildi.

Taksim Dayanışması bugün saat 19.00'da İpek Sokak'taki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) binası önünde bir araya geldi. Polis gruba katılıma engel olmak için sokağı ablukaya aldı. Grup adına söz alan Can Atalay, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrımızdır. Milletvekili arkadaşlarımızın bile buraya ulaşmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Lütfen bütün barikatları açın halkımız buraya ulaşabilsin. Biz insanlarımızın buraya ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

"Eğer sesimiz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşmıyorsa İçişleri Bakanlığı'na sesleniyoruz" diyen Atalay, "Barikatları açın. Halkın önüne barikat kurmayın. Görevinizi yapın. Anayasal demokratik hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sözümüz İçişleri Bakanlığınadır. Beyoğlu bölgesinde halkımızın önündeki barikatları açın" ifadelerini kullandı. Grup ardından "Halka değil çetelere barikat" sloganı attı.

Polis ablukayı kaldırmadı

Beyoğlu'nda İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nin bulunduğu sokakta da Birleşik Mücadele Güçleri adlı grup bir araya geldi. Polis ablukası nedeniyle TMMOB'un bulunduğu İpek Sokak'a erişemeyen grup burada slogan attı.

Polisin ablukayı kaldırmaması üzerine Taksim Dayanışması basın açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Gezi Direnişi, Boğaziçi'ndeki gençlerdedir. 142 gündür her hava koşulunda rektörlüğe sırtını dönerek bekleyen akademidedir, Gezi. Gezi Direnişi, İstanbul Sözleşmesi için tüm yurtta sokaklara çıkan, kolluk şiddetine rağmen pes etmeyen kadınlardadır. İkizdere'de yolları kesilse de dik yamaçlardan ateş açılsa da haklarını savunmaya devam eden köylülerdedir. 'Biz size yalvarmadık, yalvarmayacağız. Çayımızı satacağız' diyen ve geri çekilmeyi reddeden Hopa'nın emeğine sahip çıkışındadır, Gezi. 1 Mayıs alanlarında saldırıp gözaltına aldığınızda kolları kelepçelenmiş, başı asfalta yapıştırılmış olsa da kameralara gülümsemeyi başaran gözlerdedir, Gezi. Soma'da, Çorlu'da, Hendek'te, Aladağ'da ve tüm ülkeye yayılmış tüm kadın cinayetleri davalarında yükselen adalet taleplerindedir, Gezi Direnişi. Gezi'de söylemiştik. Parayı ve rantı tek değer olarak kabul edenlerin karşısında paylaşımın, tüketimin karşısında üretimin, yozlaşmanın karşısında aydınlanmanın direnişidir, Gezi" ifadelerine yer verildi.

"Karanlık gider Gezi kalır" yazılı pankart açan Taksim Dayanışması, Gezi protestolarında hayatını kaybeden Medeni Yıldırım, Mehmet Ayvalıtaş, Berkin Elvan, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğraflarını taşıdı.

DW / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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