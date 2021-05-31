Polis ablukası altında Gezi yıldönümü

Açıklamada, "Acil demokrasi istiyoruz. Bu halk adil, özgür ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor" denildi.Gezi Parkı protestolarının 8'inci yıldönümünde Taksim Dayanışması, Beyoğlu'nda bir basın açıklaması yaptı. Polis ablukasında yapılan açıklamada "Acil demokrasi istiyoruz. Bu halk adil, özgür ve eşit bir ülkede yaşamayı hak ediyor. Haklarımızı istiyoruz. Alana kadar direneceğiz" denildi.

Taksim Dayanışması bugün saat 19.00'da İpek Sokak'taki Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) binası önünde bir araya geldi. Polis gruba katılıma engel olmak için sokağı ablukaya aldı. Grup adına söz alan Can Atalay, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrımızdır. Milletvekili arkadaşlarımızın bile buraya ulaşmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Lütfen bütün barikatları açın halkımız buraya ulaşabilsin. Biz insanlarımızın buraya ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

"Eğer sesimiz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşmıyorsa İçişleri Bakanlığı'na sesleniyoruz" diyen Atalay, "Barikatları açın. Halkın önüne barikat kurmayın. Görevinizi yapın. Anayasal demokratik hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sözümüz İçişleri Bakanlığınadır. Beyoğlu bölgesinde halkımızın önündeki barikatları açın" ifadelerini kullandı. Grup ardından "Halka değil çetelere barikat" sloganı attı.