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Polis adayından mezuniyet töreninde evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

KONYA'da Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adayı Alihan Küçük (25), mezuniyet töreninde kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Ceyda Çelik'e (25), 'Benimle evlenir misin?' yazılı bir pankart ile evlenme teklifinde bulundu.

Polis adayından mezuniyet töreninde evlenme teklifi

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya) (DHA) - KONYA'da Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adayı Alihan Küçük (25), mezuniyet töreninde kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Ceyda Çelik'e (25), 'Benimle evlenir misin?' yazılı bir pankart ile evlenme teklifinde bulundu. Ceyda Çelik, teklifi kabul ederek, polis adayı Küçük'e sarıldı.
Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2018 yılı 22'nci dönem mezuniyet töreni TOKİ Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleşti. Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, protokol üyeleri, polis adayları ve aileleri katıldı. Törende mezun olan öğrencilerden Alihan Küçük, salonda kendisini izleyen kız arkadaşı Ceyda Çelik'e, fotoğraflarının da bulunduğu 'Benimle evlenir misin?' yazılı bir pankart ile evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Çelik, yanına indiği Küçük'e sarıldı. Küçük, genç kıza çiçek verirken, salondakiler de çifti alkışladı.

​FOTOĞRAFLI

Polis adayından mezuniyet töreninde evlenme teklifiPolis adayından mezuniyet töreninde evlenme teklifiPolis adayından mezuniyet töreninde evlenme teklifiPolis adayından mezuniyet töreninde evlenme teklifi

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