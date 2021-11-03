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Polis adayları dikkat! PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

03.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 2021 Yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Polis adayları dikkat! PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğüne polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Sınavlarda başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılarak Polis Meslek Yüksek Okulları’nda (PMYO) eğitime alınacak polis memuru adaylarının PMYO müdürlüklerine planlamaları yapıldı. Asıl olarak sınavı kazanan adayların PMYO müdürlüklerine geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği PMYO öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacak. Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 7 Kasım Pazar günü saat 17.00’ye kadar planlandıkları PMYO müdürlüklerinde hazır bulunacaklar.

İHA

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