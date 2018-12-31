HABER

Polis adayları soğuk havada yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 22.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) 22. dönem mezuniyet töreni gerçekleşti. Eksi 2 derecede açık havada yapılan törende, 353 polis adayı yemin ederek göreve başladı. Aileler ise battaniyelere sarılarak soğuktan korunmaya çalıştı.
Yoğun kar yağışının ardından soğuk havanın hakim olduğu Afyonkarahisar'da POMEM öğrencileri yemin ederek mesleğe adım attı. POMEM bahçesinde düzenlenen törene Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, POMEM Müdürü Mustafa Eker, protokol üyeleriyle aileler katıldı.
AİLELER SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİ
Açık alanda yapılan törene katılan aileler soğuk havaya karşı önlem aldı. Yanlarında getirdikleri battaniyelerle eksi 2 dereceyi bulan havada töreni izleyen aileler, çocuklarının mutlu gününe ortak oldu. Sevinç, mutluluk ve gururu bir arada yaşayan aileler, yemin töreninde duygu dolu anlar da yaşadı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan 22. Dönem birincisi Mehmet Emirhan Altuntaş, acısıyla tatlısıyla 4 aylık bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Mezun olarak evlatlık vazifelerini yerine getirdiklerini ifade eden Altuntaş, "Canlarını ülkemizin bekâsı için veren şehitlerimizin ve milletimizin bize verdiği görevin sorumluluğu ve bilincindeyiz. Bizlere emeği geçen tüm sıralı amirlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.
Mehmet Emirhan Altuntaş konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. POMEM Müdürü Mustafa Eker, "Türk Polisi'nin görevi ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, başka hiçbir yere değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet etmektir. Teşkilatımızda, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast edecek her türlü terör örgütlerine ruhunu satmış kişilere yer yoktur. Çünkü bu kurum milletin kurumu, devletin kurumudur ve sadece onlara hizmetle mükellef insanlar yetiştirmekle görevlidir. Sizler bugünden itibaren ülkemiz adına, milletimiz adına çok büyük sorumluluğu yükleniyorsunuz. Ayrım yapmaksızın, bu ülkedeki her bir ferdin huzurunun ve emniyetinin teminatı yine sizler olacaksınız. Ülkemizin, milletimizin, bağımsızlığımızın geleceğe doğru kararlı adımlarla yürüyüşümüzün güvencesi sizsiniz. İnanıyorum ki üzerinizdeki üniformaları layıkıyla taşıyacaksınız" diye konuştu.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Polis adaylarının yemin etmesi ve mezuniyet keplerini geri sayım yaparak havaya atmasıyla sona eren programda 22. mezuniyet döneminde başarılı olan ilk 3 öğrenciye de Vali Mustafa Tutulmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi. Tören sonrası polislik mesleğine adım atan çocukları ile bir araya gelen aileler duygusal anlar yaşandı.
'ÇOK MUTLUYUM'
Mezun olan öğrencilerden Erman Geçer, çok mutlu olduğunu ve göreve başlayacağı günü hayal ederek bu günlere geldiğini belirterek, "Görevime başlamak için günler sayıyorum. Çok mutluyum. Rabbim bizi hayırlısıyla bu güne kavuşturdu. Vatanıma ve milletime güzel hizmetlerde bulunacağıma inanıyorum" dedi.
'HERKES BU MUTLULUĞU TATSIN'
Anne Ferda Geçer de gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Güzel günler gördük. Allah herkese bu günleri tattırsın. Sağ salim çocuğuma da mesleğini yapmayı nasip etsin" diye konuştu.
'MUTLULUĞUMUZA SOĞUK HAVA BİLE İŞLEMEDİ'
Devlete ve millete layık bir polis olmak istediğini söyleyen Ali Bardakçı ise mesleğe başlamanın sevincini yaşadığını kaydetti ve "Allah utandırmasın ve bütün devrelerime hayırlı uğurlu olsun. Herkes layıkıyla görevini yerine getirir" dedi. Nişanlısı Ali Bardakçı'yı yemin töreninde yalnız bırakmayan Büşra Çetintürk de gururlu ve mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu günlere geldiğimiz için sevinçliyiz. Mutluluğumuza soğuk hava bile işlemedi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Polis adayları soğuk havada yemin ettiPolis adayları soğuk havada yemin ettiPolis adayları soğuk havada yemin ettiPolis adayları soğuk havada yemin etti

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)Kamyonun altında kalan profesörün son anları kamerada (2)
CHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komikCHP'li Yücel'den Erdoğan'a 'İZBAN' tepkisi: Bilmeden söylediyse komik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır kimse çıkmıyordu

30 yıldır kimse çıkmıyordu

Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.