Polis affetmedi: 37 şüpheli gözaltında! Suç işleyenlere ceza yağdı

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 13.92 gram metamfetamin, 10.20 gram esrar, 77 adet sentetik ecza hap, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 8 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 37 şahsa, çeşitli suçlardan adli işlem yapılırken 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARA CEZASI YAĞDI

Öte yandan 5 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 34 bin 545 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. 5 şahsa ise karayolları trafik kanununca toplamda 21 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.

İHA

