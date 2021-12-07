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Polis affetmedi: 37 şüpheli gözaltında! Suç işleyenlere ceza yağdı

07.12.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'da 37 şüphelinin yakalandığı uygulama ve operasyonlarda, polis ekipleri suçlulara göz açtırmadı. Yakalanan şüphelilerden 10'una çeşitli suçlardan 56 bin 455 TL para cezası uygulandı.

Polis affetmedi: 37 şüpheli gözaltında! Suç işleyenlere ceza yağdı

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 13.92 gram metamfetamin, 10.20 gram esrar, 77 adet sentetik ecza hap, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 8 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 37 şahsa, çeşitli suçlardan adli işlem yapılırken 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARA CEZASI YAĞDI

Öte yandan 5 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 34 bin 545 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. 5 şahsa ise karayolları trafik kanununca toplamda 21 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Sivas
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