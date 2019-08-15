Polis ağabeylerinden Doruk'a sürpriz ziyaret

Doruk'un sürekli polisleri durdurup onlarla sohbet etmeye çalıştığını aktaran Çiftçi, "Ben de polislik gibi şerefli mesleği sevdiği için anne olarak gururlanıyorum. İnşallah polis olur. Sosyal medya aracılığıyla polis memuru Murat Ünal'a ulaştım. Hemen dönüş yaparak mahallemize geldiler. Doruk'a sürpriz hediyeler verdiler, çok sevindi. Oğlumu sevindirdikleri için Allah onlardan razı olsun. Onların nezdinde Sakarya Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

