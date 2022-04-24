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POLİS AKADEMİSİ AÇIKLADI! Bekçi alımı ne zaman 2022? Bekçi alımı başvuruları nelerdir?

24.04.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bekçi alımı ile ilgili duyuru yayınlandı. Bekçi olmayı isteyen binlerce vatandaş, bekçilik alımlarına dair açıklamaları takip ediyor. Beklenen son dakika açıklama EGM PA internet sitesi üzerinden yapıldı. Bekçi olmayı isteyenler, Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklanırken şartlar, kontenjanlar ve alımı ilişkin esasları araştırıyor. İşte bekçi alımına dair detaylar!

POLİS AKADEMİSİ AÇIKLADI! Bekçi alımı ne zaman 2022? Bekçi alımı başvuruları nelerdir?

Bekçi alımları, bekçi olmayı isteyen vatandaşlar, tarafından araştırılıyor. "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığı ile 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı açıklanırken şartlar, kontenjanlar ve alımı ilişkin esasların ilerleyen günlerde açıklanacağı duyuruldu. Hal böyle olunca; "Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün ve şartları neler?" şeklindeki sorular yanıt bulmayı bekliyor. İşte 2022 bekçi alımına dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi pa.edu.tr'den konu hakkında duyuru yapıldı. Yapılan açıklamada, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

BEKÇİ ALIMI NASIL YAPILIYOR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sinavı Duyurusu başlıklı metinde;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz 2022 bekçi alımı başvuru şartları açıklanmadı. En son yayımlanan duyuruda açıklanan şartlar şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

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polis akademisi
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