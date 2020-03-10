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Polis Akademisi'nin Çavuş Callahan'ı son haliyle gündemde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

90'lı yılların efsanelerinden Polis Akademisi'nde Çavuş Callahan karakterine hayat veren Leslie Easterbrook, şimdilerde 70 yaşında! Seksi halleriyle tanınan Leslie Easterbrook şu sıralar son haliyle gündemde...

90'lı yılların efsanesi Polis Akademisi serisinde Çavuş Callahan karakterini canlandıran Leslie Easterbrook'u son haliyle gündem oldu.

İşte ünlü oyuncunun son hali...

Çavuş Callahan'ın son hali

90’lı yıllarda çocuk olanlar neredeyse Polis Akademisi filminin serisiyle büyüdü.
Filmde unutulmaz birçok karakter vardı. Ama bu karakterler arasında en dikkat çekenlerinden birisi Çavuş Callahan karakterini canlandıran Leslie Easterbrook idi.
Aradan yıllar geçti Çavuş Callahan da bir hayli değişti. Sinema filminde cesur ve seksi bir polisi canlandıran Leslie Easterbrook, Polis Akademisi kadrosunun "büyük bir aile" gibi olduğunu söylüyor.
Leslie Easterbrook şimdilerde 70 yaşında ve güzelliğinden çok bir şey kaybetmemiş.
Akademinin cesur, sert ve başarılı çavuşu olan Easterbrook'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Polis Akademisi'nin hem korkulu rüyası hem de birçok öğrencinin platonik aşkı olan Çavuş Callahan karakterini canlandıran başarılı oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.
Polis Akademisinde Debbie Callahan'ı oynayan güzel oyuncu bu rolün gerçek hayatta karakterine benzemediğini söylüyor: "Komik olan şu ki, bu ben değilim." Başarılı oyuncu "Ben her türlü şeyi oynardım, ama asla korkutucu ya da cinsel açıdan saldırgan olan birini oynamamıştım. Nasıl yapabileceğimi merak ettim. Ama yaptım."
70 yaşındaki Easterbrook, bazı korku filmlerindeki rolleri sayesinde son yıllarda yeniden canlanmanın tadını çıkarmaya devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Leslie Easterbrook, Çavuş Callahan,

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