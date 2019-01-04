Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında ara karar

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz sanıklar da duruşmalardan vareste tutulmaları yönündeki taleplerini mahkemeye iletti.

Talepleri dinleyen mahkeme heyeti, müzakere sonrası ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Esat Bac, Mehmet Demir, Ali Osman Arslan, Muhammet Akin, Osman Gözüyukarı ve Uğur Bayram'ın, savunmalarını tamamlamaları ve delillerin toplanması nedeniyle tahliyelerini kararlaştırdı.

Sanık Burak Fatih Gökkaya'nın, üzerine atılı suçun niteliği ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, firari Olcay Erbay hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi.

ByLock kullanıcısı bazı sanıklar yönünden, kullanım içeriklerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yeniden istenmesine hükmeden mahkeme, tutuksuz yargılanan bazı sanıkların vareste tutulma taleplerini de kabul etti.

Davanın görülmesine 15 Şubat Cuma günü devam edilecek.

