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  4. Polis akademisi yabancı ülkelerin polislerine eğitim yuvası oldu

Polis akademisi yabancı ülkelerin polislerine eğitim yuvası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Akademinin alanında uzman personelince 2015-2019 yıllarında 75 ülkeden 35 bin 308 polise eğitim verildi - Eğitimlerin büyük çoğunluğu Suriye ve Afgan polisine verildi

ORHAN ONUR GEMİCİ - Polis Akademisinin alanında uzman personelince 2015-2019 yıllarında verilen eğitimlerden 75 ülkeden 35 bin 308 polis yararlandı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı edindiği kabiliyet ve tecrübelerini gerek yabancı polis teşkilatları gerek yurt içi kamu kurum ve kuruluşların güvenliğini sağlayan birimlerle paylaşmaya devam ediyor.

Akademi, bu kapsamda yabancı ülkeler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan uluslararası anlaşmalar, protokol ve muhtıralar doğrultusunda gelen talepleri değerlendirerek eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

- Suriye ve Afgan polisi öne çıkıyor

Buna göre, 2015-2019 yıllarını kapsayan son 5 yılda, 75 farklı ülkeye yönelik 2 bin 156 uluslararası eğitim düzenlendi. Eğitimlere ülkelerin güvenlik birimlerinde görevli 35 bin 308 kursiyer katıldı.

Bunların büyük çoğunluğu Suriye ve Afgan polisi oldu.

"Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi" kapsamında ise 14 ayrı dönemde 3 bin 520 Afgan polisine temel ve uzmanlık eğitimleri verildi.

"Suriye Görev Gücü"nün eğitilmesi kapsamında 2017'den bu yana 10 bin 579 Suriye polisi "Yerel Kolluk Eğitimi" aldı.

Polis Akademisinin uzman kadrolarınca son 5 yılda yürütülen programlarda, "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi", "Uluslararası Organizasyon-Zirve Güvenliği Eğitimi", "Polis Eğiticilerinin Eğitimi", "Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğitici Eğitimi", "Muhabere Merkezinde Çalışan Personelin Farkındalığının Artırılması Eğitimi" ve "Temel Atış Eğitimi" gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

- Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitimler

Öte yandan, Akademi, yabancı polis teşkilatlarının yanı sıra yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı görev yapan personelin eğitim faaliyetlerini de yürüttü.

Bu kapsamda, son 5 yılda "Temel Atış Eğitimi", "Atış Eğitimcisi Yetiştirme Kursu", "Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Temel Eğitimi", "Acil Müdahale Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi", "İntihar Saldırılarının Tespiti ve Alınacak Önlemler Eğitimi", "Yasa Uygulayıcıları için Nefret Suçlarına Karşı Bilgilendirme Semineri" gibi konularda hizmet içi eğitimler düzenlendi. Bu eğitimlerden 2 milyon 418 bin 164 personel yararlandı.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi kurumlara yönelik düzenlenen eğitimlerde 2 bin 711 kişi, 20 farklı alanda eğitim gördü.

AA ile yürütülen eğitimlerde, aralarında yabancıların da bulunduğu basın mensuplarına savaş bölgelerinde dikkat etmeleri gerekenler, teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.

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eğitim Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı yabancı ülkelerin polisleri

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