Polis Akademisinde son 5 yılda 90 binin üzerinde polis memuru yetişti

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdiklerini belirterek, "Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni." dedi.

Polis Akademisince, Anıttepe Yerleşkesi'nde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli muhafaza memurlarına yönelik "Kişi ve Araç Arama, Güvenli Müdahale ve Atış Eğitimi Kursu"nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çolak, törende yaptığı konuşmada, temel görevlerinin emniyet teşkilatına personel yetiştirmek olduğunu hatırlattı.

Göreve geldiği 2014'ten bu yana hızlı şekilde Polis Akademisini yeniden yapılandırdıklarını ve teşkilatın ihtiyaç duyduğu polis memurları ile komiser yardımcılarını yetiştirmeye başladıklarını belirten Çolak, "2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdik. Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni. Bizim bu süreçte yetiştirdiğimiz arkadaşlar." diye konuştu.