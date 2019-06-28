HABER

Polis Akademisinde yüksek lisans ve doktora imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:39 | Son Güncelleme

Akademi bünyesinde yer alan Güvenlik Bilimleri Enstitüsündeki 7 yüksek lisans ve 2 doktora programına yeni öğrencilerin başvuruları bekleniyor

Polis Akademisi, lisansüstü programlara yeni öğrenciler bekliyor.

Emniyet Teşkilatı saflarına yeni polisler yetiştiren Polis Akademisi, bünyesindeki enstitülerde de akademik kariyer imkanı sağlıyor.

Bu kapsamda 2002'den beri Akademi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 7 yüksek lisans ve 2 doktora programına başarılı adayların başvurularını bekliyor.

Güvenlik stratejileri ile uluslararası güvenlik alanlarındaki 2 doktora programının yanı sıra yine aynı alanlarda yüksek lisans programlarına sahip Enstitü'de ayrıca istihbarat araştırmaları, suç araştırmaları ve ceza adaleti alanlarında yüksek lisans imkanı tanınıyor.

Adli Bilimler Enstitüsü de kriminalistik ve fen bilimlerindeki iki yüksek lisans programıyla gün geçtikçe önemi artan adli bilimler alanına uzman kişiler kazandırmayı hedefliyor.

Yeni kurulan ve ilk defa öğrenci alınacak Trafik Enstitüsü de ulaşım güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyen adaylara hitap ediyor.

Yabancı dil ve akademik yeterlik sınavlarına ilişkin asgari şartların yanı sıra Akademi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesindeki diğer şartları da sağlayan adaylar, 5 Temmuz'a kadar söz konusu programlara başvuru yapabilecek.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Türk mücevherleri, Pekin EXPO 2019’daki yerini aldıTürk mücevherleri, Pekin EXPO 2019’daki yerini aldı
Sürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyorSürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lisansüstü Polis Akademisi Yüksek Lisans

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Günlük burç yorumları 28 Haziran Cuma - Ay ve Uranüs temasında sürpriz gelişmeler!

Ay ve Uranüs temasında sürprisz gelişmeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.