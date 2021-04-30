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  4. Polis alarma geçti, emniyet şeridi çekildi! Bomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye seslendi

Polis alarma geçti, emniyet şeridi çekildi! Bomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye seslendi

30.04.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır merkeze bağlı Yaycı köyünde karayolunun kenarına bırakılan valiz, polisi alarma geçirdi. Bomba uzmanı valizi fünyeyle patlatacağı sırada bölgedeki bir marketin sahibi Sefer Yıldırım, "Durun patlatmayın o bizim. Sizlerden özür diliyorum" diyerek dün temizlik yaptıklarını, eski olan valizi de attıklarını söyledi. Polisin açtığı valizin boş olduğu görüldü.

Polis alarma geçti, emniyet şeridi çekildi! Bomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye seslendi

Erzurum-Iğdır karayolunun Yaycı köyü mevkiinde bugün saat 09.00 sıralarında yol kenarına bırakılan valizi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

''VALİZ BOMBA SANILMIŞ''

Emniyet şeridi çekerek bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba uzmanı valizi fünye ile patlatarak imha edeceği sırada bölgeye yakın bir yerde market işleten Sefer Yıldırım gelerek, "Durun patlatmayın o bizim. Hepinizden özür diliyorum. Dün yaşlı annemin evinde kız kardeşlerim temizlik yaptı. Çöp bidonu olamadığı için eski halıfleks, karton ne varsa hepsini ateşe verip yakacaktık. Bugün de attıklarımızdan valiz bomba sanılmış. Ekiplerin hepsi burada. Çok özür diliyorum. Gerçekten mahcup olduk" dedi.

Bunun üzerine bomba imha uzmanın açtığı valizin boş olduğu görüldü. Polislerden defalarca özür dileyen Yıldırım, "Polisimize bir sürü zahmet verdik. Annemin evinden çıkan bu malzemeleri yakacaktık. Yaş oldukları için kurumalarını bekledik" diye konuştu.

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(DHA)

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