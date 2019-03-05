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Polis 'alıcı' kılığına girdi, iş makinesini çalan 7 şüpheliyi yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, çaldıkları 300 bin TL değerindeki iş makinesini internette satışa çıkaran şüpheliler, alıcı gibi davranan polis ile pazarlık yapmaya kalkışınca yakalandı.

Polis 'alıcı' kılığına girdi, iş makinesini çalan 7 şüpheliyi yakaladı

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, çaldıkları 300 bin TL değerindeki iş makinesini internette satışa çıkaran şüpheliler, alıcı gibi davranan polis ile pazarlık yapmaya kalkışınca yakalandı. Polis, düzenlediği operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, 1 Mart Cuma günü Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin bahçesinde bulunan 300 bin TL değerindeki dijital şap ve mermer işlerinde kullanılan iş makinesi kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada incelenen güvenlik kamerasında tekerlekli iş makinesinin aracın arkasına bağlanarak çalınıp götürüldüğü tespit edildi. Aracı tespit eden polis ekipleri şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekipleri internette aynı değer ve modeldeki makinenin satışa çıkarıldığını tespit etmesi üzerine alıcı gibi davranarak satıcılarla iletişime geçti. Polis, makine için 100 bin TL teklif ederek satıcıyla buluştu. Satıcının kimliğinin şüphelilerden birine uyduğunu tespit eden polis, kişiyi gözaltına aldı. Ardından diğer şüphelileri yakalamak için İstanbul'daki Ümraniye, Dudullu, Eyüp ve Bayrampaşa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Makine sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan S.Ç., E.G., A.Ç, S.D., F.Ç., İ.K. ve Y.D. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Polis 'alıcı' kılığına girdi, iş makinesini çalan 7 şüpheliyi yakaladı

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