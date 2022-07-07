Polis amirinden gazetecilere sert müdahale! 'Tahrik etme'

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından, sağlıkçılar bugün birçok hastanede iş bıraktı. Türk Tabipleri Birliği ise Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grev yapacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'na ve Karakaya'nın katledilmesine tepki göstermek isteyen sağlık çalışanları, bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürümek istedi. Kaybettikleri meslektaşları için yürüyüş yapmak isteyen sağlıkçılar ve bunu haberleştirmek isteyen muhabirler polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

"TAHRİK ETME"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polis amirinin bir kadın muhabire yönelik sert tavrı büyük tepki topladı. Olay yerindeki diğer muhabirler de polis amirine tepki gösterdi. Emniyet amiri, bir başka kadın muhabirin "Kadına niye vuruyorsunuz?" sorusuna "Tahrik etme" sözleriyle yanıt verdi. Gerginliğin yükseldiği o anlar kameralara da yansıdı.





