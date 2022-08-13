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Polis Amirleri Eğitimi Merkezi sınav soruları çalındı iddiası! Komisyon kuruldu, inceleme yapılacak

13.08.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS'nin iptal edilmesinin yankıları sürerken bir haber de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 26 Haziran'da gerçekleştirilen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınav sorularının çalındığı iddiaları üzerine komisyon kurularak, inceleme yapıldığı ifade edildi.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi sınav soruları çalındı iddiası! Komisyon kuruldu, inceleme yapılacak

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, temel bilgi düzeyini ölçen ön eleme yazılı sınav sorularının, Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlandığını ve sınavın 26 Haziran'da yapıldığını hatırlattı. Sınavın ardından soruların çalındığı iddiaları üzerine üniversite bünyesinde komisyon kurularak inceleme yapıldığını açıklayan Anadolu Üniversitesi, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin birbiriyle aynı olmadığı sonucuna varıldığını kaydetti. 

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'SINAVDA SORULAN SORULAR İLE DENEME SINAVLARINDA SORULAN SORULARIN HİÇBİRİ AYNI DEĞİL'

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Soru benzerliği iddiasının üniversitemize ulaşması üzerine, ivedilikle bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, 5 kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuştur. Benzerlik iddia edilen sorular, sınav kapsamındaki en önemli konu başlıklarına dair sorular olup, mevzuat ve temel bilgiler üzerine kurulmuştur. Gerçek manada, adayların bu önemli hususlardaki bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Adayları sınavlara hazırlama amacıyla oluşturulan deneme sınavlarında da bu konularda sorular sorulabilmektedir. Sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbiri, birbiri ile aynı değildir. Sınav konu başlıklarının mevzuat ağırlıklı olduğu sınavlardaki sorularda, mevzuat metnine ait ifadeler kullanılmaktadır. Komisyon ayrıca, önemli bir uzmanlık alanı olan, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olunmaksızın ileri sürülen benzerlik hatta alıntı iddialarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başarıyla gerçekleştirdiği sınavlara ve kamu kurumlarına güveni sarsıcı algı oluşturma amacını taşıyabileceği kanaatindedir. Hem Açıköğretim Sistemi hem de kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarını, 40 yıldır başarıyla yürütmüş olan Anadolu Üniversitesi, bu konunun da ayrıntılı bir şekilde araştırılarak, hiçbir şüpheye yer vermeyecek biçimde aydınlatılması için iddia sahiplerine yönelik inceleme ve soruşturmaları başlatmış olup, bunların neticelerini, ilgili kamu kurumları ve kamuoyu ile de paylaşacaktır” denildi.

Ayrıca komisyonun soru bazındaki inceleme raporunun da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletildiği belirtildi. (DHA)

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sınav Anadolu Üniversitesi inceleme paem
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