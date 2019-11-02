HABER

Polis Anı Evi, emniyet teşkilatının tarihine ışık tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesindeki Polis Anı Evi'nde emniyet teşkilatının tarihi üniformaları, silahları, kullandıkları araç ve gereçler ziyaretçilerle buluşuyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki Polis Anı Evi'nde emniyet teşkilatının tarihi üniformaları, silahları, kullandıkları araç ve gereçler ziyaretçilerle buluşuyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinde halka seslendiği bina olma özelliği de taşıyan Polis Anı Evi'ni gezen ziyaretçiler, emniyet teşkilatının geçmişine tarihi bir yolculuk yapıyor. Anı Evi'nde en çok ilgiyi İzmir'de kullanılan ilk otomobil plakası, ifade alırken kayıt cihazlarının yanı sıra eskiden başkomisere verilen isim olan 'serkomiserin' odasında bulunan Kuran-ı Kerim ve İncil görüyor.
İzmir'de yıllarca 'Anafartalar Polis Karakolu' olarak hizmet verdikten sonra 8 Nisan 2005 tarihinde restore edilip Polis Anı Evi olarak hizmet veren tarihi bina, emniyet teşkilatının geçmişine ışık tutuyor. 2005 yılında, dönemin İzmir Emniyet Müdürü Halil Tataş'ın emriyle müze haline getirilen binada tarihi üniformalar, silahlar, araç ve gereçler vatandaşlarla buluşuyor. Hafta içi her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzede, Türk emniyet teşkilatının kullandığı araçların yanı sıra, başka ülke polislerinin kullandığı eşyalar da yer alıyor. Müze olması için yeniden restore edilen binanın nezarethanesinde değişiklik yapılmazken, ziyaretçilerin de en çok buradan etkilendiği belirtildi.
ATATÜRK'ÜN SESLENDİĞİ BİNA
Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'e ilk gelişinde halka seslendiği bina olması dolayısıyla da tarihi öneme sahip olan bina, 1913 yılında dönemin Valisi Hasan Rahmi Bey tarafından yaptırıldı. Keçeciler Polis Karakolu olarak inşa edilen bina, bir dönem maliye hizmetleri için de kullanıldı. Anafartalar Polis Karakolu olarak aralıksız 65 yıl hizmet veren tarihi bina, 2005 yılından bu yana İzmir Polis Anı Evi olarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Polis Anı Evi hakkında bilgiler veren polis memuru Evren Şentürk (36), binanın tarihsel önemine dikkat çekti. Binanın duvarlarının sağlamlık kazandırması için yumurta akıyla yapıldığını söyleyen Şentürk, "1913 yılında Vali Hasan Rahmi Bey tarafından yaptırılan binanın, sağlam olması için duvarların yapımında yumurta akı kullanılmış. Bunun yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir'de ilk gelişinde halka seslendiği bina olması sebebiyle de tarihsel bir öneme sahip. 2005 yılından bu yana Polis Anı Evi olarak hizmet veren binanın içinde tarihi polisiye eşyalar, arşivler, kıyafetler ve silahlar bulunuyor. Binanın içindeki araç-gereçler, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor" dedi.
İLK OTOMOBİL PLAKASI MÜZEDE
Polis Anı Evi'nin, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkardığının altını çizen Şentürk, "Müzeyi gezen ziyaretçiler, eski üniformaları yakından inceliyor. İzmir'de kullanılan ilk otomobil plakası da ziyaretçileri en fazla şaşırtan materyallerin başında geliyor. İfade alırken kayıt cihazlarının yanı sıra eskiden başkomisere verilen isim olan 'serkomiserin' odasında bulunan Kuran-ı Kerim ve İncil de oldukça merak uyandırıyor. Geçmiş yıllarda Müslümanlar ifade verirken Kuran-ı Kerim'e, gayrimüslimlerin de İncil'e el bastırılıp yemin ettiriliyormuş. Bu hikaye de ziyaretçileri oldukça şaşırtıyor. Burada bir tarih var. Binanın her köşesinde emniyet teşkilatının geçmişinden izler var. Müzeyi gezen ziyaretçiler, tarihi bir yolculuğa çıkacaklar. Binamız hafta içi her gün vatandaşlarımızın ziyaretlerine açık. Herkes ücretsiz olarak gelip gezebilir" diye konuştu.
ZİYARETÇİLER ÇOK MEMNUN
Polis Anı Evi'ni ziyaret eden emekli polis memuru Afiye Özbir (58), çok etkilendiğini söyledi. Özbir, "Polis Anı Evi'ni ilk kez ziyaret ettim. Emekli bir polis olarak, müzeyi gezerken hem çok heyecanlandım, hem de çok etkilendim. Benim kullandığım eşyaları da görünce çok mutlu oldum. Kendimi, tarihte yolculuk yapmış gibi hissettim" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten dolayı mutluluğunu aktaran Canan Kaya (54) ise, "Her şey o kadar güzel ki emek verenlerin ellerine sağlık. Beni en çok etkileyen yer nezarethane oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Davetsiz misafir tilki, öğrenciler arasında heyecan oluşturduDavetsiz misafir tilki, öğrenciler arasında heyecan oluşturdu
Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İstanbul'da acı olay... İstiklal Caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Eski milli sporcu Atilla Atay'dan rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Son depremler! Kayseri'de deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kayseri'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.