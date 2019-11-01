POLİS ARACI BARİYERE ÇARPTI: 1 POLİS HAFİF YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi polis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada aracı kullanan polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tem bağlantı yolu Gaziosmanpaşa yönünde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kullandığı 81 A 8110 plakalı resmi aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan polis aracı takla atarak yolun ortasında durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan polis memuruna yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan polis memuru, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri de polis memurunu ayakta tedavi ederek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çok sayıda polis ekibi de olay yerine akın etti. Ekipler, ikinci bir kaza yaşanmaması için TEM bağlantı yolunu kapatarak araç geçişini yan yoldan sağladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kazalı aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

