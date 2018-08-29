- Polis aracı devrildi: 2 yaralı

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de virajı alamayan polis minibüsü devrildi. Kazada 1 polis ile gözaltındaki bir şüpheli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaza saat 14. 00 sularında İkitelli Başakşehir bağlantı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, hızla viraja giren polis minibüsü yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı. Kazada 1 polis memuru ile sınırdışı edilmek üzere gözaltına alınan Afganistan uyruklu bir şüpheli hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ardından kazada yan yatan polis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik de polis minibüsün kaldırılması ile normale döndü.

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