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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru hafif yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hüdai Kaplıcaları kavşağında meydana geldi. Polis memuru Ahmet Yasak'ın kullandığı 03 A 5978 plakalı trafik ekibinin otosu, Ahmet Özmen yönetimindeki 34 BYA 33 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kazada, polis memurları Ahmet Yasak ve Furkan Akay yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polis memurları Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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