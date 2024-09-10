Polis aracı kaldırıma çıktı! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’da Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sularında, cadde üzerinde geri manevra yapan polis memuru G.U, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri intikal etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ergül Kaya hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis memuru G.U. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır