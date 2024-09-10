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  4. Polis aracı kaldırıma çıktı! 1 ölü, 1 yaralı

Polis aracı kaldırıma çıktı! 1 ölü, 1 yaralı

10.09.2024 14:13
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İstanbul’da cadde üzerinde geri manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden polis aracı kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kadınlardan biri hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul’da Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM’nin önünde saat 08.30 sularında, cadde üzerinde geri manevra yapan polis memuru G.U, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri intikal etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan Ergül Kaya hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis memuru G.U. ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Şişli
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