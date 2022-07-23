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  4. Polis aracı kazaya karıştı! 2 polis memuru yaralandı

Polis aracı kazaya karıştı! 2 polis memuru yaralandı

23.07.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil, polis ekip otosuna çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Polis aracı kazaya karıştı! 2 polis memuru yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarında seyreden yabancı plakalı otomobil, Köse Sokak istikametinde kavşağa çıkan polis aracına çarptı.

Polis aracı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarparak durabildi. Kazada, polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis
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