Polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü polis 5 kişi yaralandı.
Fatih Polatlı (35) idaresindeki 68 BE 172 plakalı sivil polis aracı, Cumhuriyet Mahallesi 128. Cadde kavşağında, Neslihan Ay'ın (34) kullandığı 07 FU 312 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile polis memurları Uğur Sorguncuk (31), Cumali Demirel (33) ve Oktay Öztürk (45) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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