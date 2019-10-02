Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ADANA'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Olay, 25 Eylül'de, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Çevik kuvvet polislerinin taşındığı polis midibüsüne teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis, saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 teröristin Eskişehir'de olduğu belirlendi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateş açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.