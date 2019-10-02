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Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 03:57 | Son Güncelleme

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ 6 SAAT SONRA EVDEN ÇIKARILDI Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ermutlu sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan hücre evine yapılan baskın sırasında etkisiz hale getirildi.

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ 6 SAAT SONRA EVDEN ÇIKARILDI

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ermutlu sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan hücre evine yapılan baskın sırasında etkisiz hale getirildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, ortaklaşa çalışarak evde detaylı arama yaptı. Savcılık incelemesinin ardından 2 teröristin cesedi yaklaşık 6 saat sonra evden çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi (3)

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