HABER

Polis aracına çarpınca yakayı ele verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:50 | Son Güncelleme

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kovalamacası sonucu polis aracına çarparak duran araçta silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri boş bir arazide bulunan otomobili incelemek istedi.

Polis aracına çarpınca yakayı ele verdiler

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kovalamacası sonucu polis aracına çarparak duran araçta silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri boş bir arazide bulunan otomobili incelemek istedi. Polisin geldiğini fark eden otomobil sürücüsü, otomobili polislerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca, kaçan otomobilin polis aracına çarpmasıyla son buldu. Yaralananın olmadığı kaza sonrası otomobilde yapılan aramada 1 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca, 5 adet mermi, 2.92 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 3 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
Hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar ettiHastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti
Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladıMetrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti

Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti

Kanser hastası hastanenin 4. katından atlayıp intihar etti

Hastanede korkunç olay! 15 gündür yoğun bakımdaydı...

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Son dakika: Resulayn'da patlama! Yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.