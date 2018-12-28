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Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlar, saklandıkları evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda girdikleri evlerden 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira ve cep telefonu çalan hırsızların kullandığı otomobil takibe alındı.

ADAPAZARI'nda girdikleri evlerden 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira ve cep telefonu çalan hırsızların kullandığı otomobil takibe alındı. Yolu kesen polis aracına çarparak kaçan hırsızlar saklandıkları evde yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, balkon kapılarını zorlayarak açıp girdikleri evlerden hırsızlık yapan kişilerin peşine düştü. Evlerde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, plakası belirlenen aracın peşine düştü. Polis, kent merkezinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili takibe alarak, 'dur' ihbarında bulundu. Yolu kapatan polis aracına çarpan hırsızlar, araçla olay yerinden kaçtı. Takibe devam eden polis, 2 kişiyi Serdivan ilçesinde saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Polis, hırsızların çaldığı 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira para, telefonlar ve 1 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. B.K.'nin hırsızlık suçundan 30, Ö.K.'nin ise 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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